Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств

Канадский горнолыжный курорт в провинции Альберта в День святого Валентина предлагает одиноким путешественникам новый способ знакомств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

Их приглашают 14 февраля на быстрые знакомства (Speed dating) на лыжах — короткие свидания на подъемнике.

"Пришло время отключиться от мобильных приложений и попытаться встретить потенциального партнера уникальным способом, который совмещает практику быстрых знакомств с тем, чем славится провинция Альберта, — скалистыми горами и горнолыжными склонами", — говорит один из организаторов мероприятия.

В этот день на кресельные подъемнике будет две очереди — для мужчин и для женщин. На вершине горы они решат, хотят ли продолжить знакомство или стоит отправиться на встречу с кем-то еще.

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