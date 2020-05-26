Япония отложила одобрение препарата "Авиган" для лечения пациентов с коронавирусом

Япония не сможет одобрить до конца текущего месяца препарат от гриппа "Фавипиравир" (также известен как "Авиган") для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Kyodo.

Изначально правительство рассчитывало завершить этот процесс в течение мая, однако проведенные клинические исследования пока не доказали достаточную эффективность препарата. В результате сроки его сертификации и дальнейших поставок в больницы сдвинуты на неопределенное время.

Клинические исследования "Фавипиравира" будут продолжены в июне. В них принимают участие несколько медицинских учреждений. Препарат дают в том числе пациентам с коронавирусом в легком состоянии и бессимптомным.

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, "Фавипиравир" эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил надежду, что "Фавипиравир" (российское название - "Авифавир") для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, будет запущен в производство в июне для применения в российских клиниках.