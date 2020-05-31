За сутки в КНР выявлено два новых случая активного заражения COVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы два новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено три бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Шаньдун. Из бессимптомных носителей коронавируса "импортирован" один.

Летальных исходов, связанных с коронавирусом, не зафиксировано.

За предыдущие сутки были выявлены четыре случая активного заражения коронавирусом и четыре бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано более 83 тысяч активных случаев заражения, из них 1 740 ввезены из-за рубежа.