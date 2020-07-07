21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая

По меньшей мере 21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на территории провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом во вторник сообщила газета The Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, еще 15 человек были спасены.