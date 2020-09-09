Венесуэла ожидает в сентябре получить вакцину "Спутник V" для испытаний

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит в Венесуэлу для проведения третьей фазы клинических испытаний в текущем месяце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"В сентябре прибудут первые вакцины из России для проведения клинических испытаний", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Facebook.

По словам Мадуро, еще одна партия вакцин будет доставлена в Венесуэлу в октябре. "Я предложу рассмотреть возможность сделать прививку российской вакциной всем 14,4 тыс. кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в выборах 6 декабря", - заявил Мадуро. По его мнению, таким образом претенденты на места в Национальной ассамблее (парламенте) смогут безопасно проводить предвыборные мероприятия.

В августе Мадуро сообщил, что правительство Венесуэлы ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины "Спутник V".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.