В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в воскресенье на северо-западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 105 км к северу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй - административного центра провинции Жужуй, население которого составляет около 305 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.