В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в воскресенье на северо-западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр стихии располагался в 105 км к северу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй - административного центра провинции Жужуй, население которого составляет около 305 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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