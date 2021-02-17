В Бразилии приостанавливают прививочную кампанию из-за нехватки вакцин от COVID-19

Столицы штатов Баия и Мату-Гросу, Салвадор и Куяба, во вторник приостановили вакцинацию от коронавируса из-за дефицита доз вакцин. Об этом сообщает телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет телеканал, до получения новых объемов препаратов для продолжения прививочной кампании в этих городах не будут прививать тех, кто еще не получил первую дозу вакцины, те же, кто уже сделал первую прививку, смогут получить вторую дозу в срок. Аналогичным образом ситуация складывается в Рио-де-Жанейро, власти которого в понедельник объявили о приостановке со среды вакцинации в мегаполисе.

Нехватка вакцин отмечается также в Куритибе (штат Парана), где мэрия намерена приостановить вакцинацию в пятницу. Во Флорианополисе (штат Санта-Катарина), по оценкам префектуры, вакцина "может закончиться в ближайшие дни". В Форталезе (штат Сеара), имеющихся доз хватит на четыре дня, передает Globo. По информации телеканала, поставка федеральным центром новых партий вакцин в регионы состоится не раньше следующей недели.