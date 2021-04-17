ВОЗ спрогнозировала пик распространения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус спрогнозировал пик распространения коронавируса в мире, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По его мнению, скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.

«Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию», — напомнил Гебрейесус.