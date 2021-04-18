В результате железнодорожной аварии в Египте погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, 98 пострадали в воскресенье в результате железнодорожной катастрофы в Египте. Такие официальные данные обнародовал Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Известно, что одной из жертв стал заместитель главы Госсовета по судебным делам, независимого судебного органа при Минюсте.

Следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье в районе населенного пункта Тух (близ города Бенха) в провинции Кальюбия, перевернулись восемь вагонов. Как установило предварительное расследование, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/ч при допустимой скорости не более 30 км/ч.

По информации Минздрава, к настоящему моменту больницы покинули 14 человек из числа пострадавших в аварии, несколько человек находятся в очень тяжелом состоянии. "Основные травмы - это переломы, ушибы, порезы и ссадины, - сообщил официальный представитель ведомства Халед Мугахед. - На месте ЧП работали 60 медицинских бригад". Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию всех обстоятельств произошедшего.

Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Египте за неполный месяц. 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава. Жертвами аварии, по официальным данным, стали 19 человек, около 200 пострадали. Расследование показало, что к железнодорожной катастрофе привела преступная халатность как машиниста одного из составов, так и диспетчеров сразу на нескольких участках. 14 апреля в районе населенного пункта Минья эль-Камх на севере страны сошли с рельсов четыре вагона поезда, пострадали 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.