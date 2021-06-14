Власти Джакарты предупредили о новой вспышке коронавируса из-за индийского штамма

Власти Джакарты предупредили о новой вспышке коронавирусной инфекции из-за активного распространения индийского штамма, а также заявили о возможном новом локдауне. С таким заявлением выступил в понедельник губернатор Джакарты Аниес Басведан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю число активных случаев выросло на 50% и достигло 17,4 тыс.", - указал Басведан. "Ситуация в столице требует самого пристального внимания, и если рост продолжится, то нам придется пойти на крайние меры, как применялось в сентябре или феврале", - добавил Аниес.

Как сообщила в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на источники в Минздраве Индонезии, индийский вариант коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации Всемирной организации здравоохранения) стал доминирующим в Джакарте и некоторых городах провинции Центральная Ява, где проживают более 32 млн человек. Кроме того, в ведомстве рассказали, что заполняемость столичных больниц выросла за неделю с 45% до 75%.

Власти Индонезии за время пандемии не вводили общенационального локдауна, ограничения устанавливались главами местных органов власти. Наиболее серьезные ограничения были в Джакарте, где эпидемиологическая ситуация всегда оставалась наиболее сложной. Всего в стране было подтверждено более 1,9 млн инфицированных вирусом, из них свыше 52,7 тыс. умерли.