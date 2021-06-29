Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии

Другие страны 29 июня 2021 07:49 (UTC+04:00)
Прививка против коронавируса будет обязательной для некоторых граждан Австралии

Вакцинация против коронавируса будет обязательной для некоторых категорий граждан в Австралии. Об этом в понедельник вечером сообщил премьер-министр Скотт Моррисон в своем заявлении по итогам заседания Национального кабинета страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Моррисона, Национальный кабинет принял решение о том, что прививки против коронавируса должны стать обязательными для всех сотрудников домов престарелых и интернатов для пожилых людей и инвалидов. "Вакцинация против COVID-19 должна быть обязательным условием приема на работу в любые учреждения, связанные с уходом за пожилыми людьми, а соответствующие органы власти регионов и Содружества обязаны контролировать соблюдение этого [требования]. По крайней мере первая доза вакцины против COVID-19 должна быть получена всеми сотрудниками домов престарелых и интернатов для инвалидов и пожилых людей к середине сентября 2021 года", - указал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что для организации программы вакцинации работников из этой категории власти выделят 11 млн австралийских долларов ($8,3 млн). Планируется, что на эти деньги будут созданы специальные выездные прививочные центры, а также расширен круг участвующих в программе иммунизации врачей общей практики. Сами сотрудники домов престарелых получат в качестве вознаграждения за прививку один оплачиваемый день отпуска или разовую выплату в размере 185 австралийских долларов (140,2$).

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