Четыре землетрясения магнитудой до 4,5 произошли рядом с Курильскими островами
Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) четыре землетрясения магнитудой до 4,5. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в сахалинском филиале Единой геофизической службы.
"Землетрясения магнитудой от 2,3 до 4,5 зафиксированы в основном рядом с южной группой Курил. Глубина очагов - до 98 километров", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители не ощутили подземные толчки. Угрозу цунами не объявляли.
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