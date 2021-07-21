Четыре землетрясения магнитудой до 4,5 произошли рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) четыре землетрясения магнитудой до 4,5. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в сахалинском филиале Единой геофизической службы.

"Землетрясения магнитудой от 2,3 до 4,5 зафиксированы в основном рядом с южной группой Курил. Глубина очагов - до 98 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители не ощутили подземные толчки. Угрозу цунами не объявляли.