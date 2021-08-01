В ЮАР существенно возросло число убийств носорогов браконьерами

Существенный рост числа убийств носорогов браконьерами зафиксирован в первом полугодии в Южно-Африканской Республике. Об этом заявила министр окружающей среды, лесов и рыболовства Барбара Криси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За первые шесть месяцев 2021 года в ЮАР браконьеры убили 249 носорогов, это на 83 животных больше, нежели за аналогичный период минувшего года", - сказала Криси.

На ЮАР приходится почти 80% всех носорогов, которые обитают в мире в условиях дикой природы. Сейчас на черном рынке за 1 кг рога носорога дают $60 тыс.