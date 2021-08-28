Посол России в Кабуле заявил, что ситуация вокруг Панджшера пока спокойная

Другие страны 28 августа 2021 22:05 (UTC+04:00)
Посол России в Кабуле заявил, что ситуация вокруг Панджшера пока спокойная

Ситуация вокруг Панджшера пока спокойная, талибы считают, что там нужно мирное урегулирование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил посол РФ в Кабуле.

Между посольствами РФ и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан - посол РФ в Кабуле.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране
Иран готов принять встречу соседей Афганистана в Тегеране
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле
Главы МИД Ирана и РФ обсудили ситуацию в Афганистане на фоне информации о взрыве в Кабуле
В Иране состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
В Иране состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Ливерпуль" и "Челси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии Спорт 23:09
Грузинский экспорт в Россию за год вырос более чем на 40% Бизнес 23:02
Почти 160 тыс. человек вышли на манифестации против обязательной вакцинации во Франции Европа 23:00
США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула Другие страны 22:39
Представитель Талибана обвинил агентство Reuters в неточной передаче его слов Другие страны 22:37
В Марселе 13 полицейских пострадали в ходе подавления беспорядков на манифестации Европа 22:21
Посол России в Кабуле заявил, что ситуация вокруг Панджшера пока спокойная Другие страны 22:05
Париж поднял вопрос эвакуации граждан из Афганистана через Катар Другие страны 22:02
«Токио-2020»: Азербайджан в медальном зачете на Паралимпиаде находится на седьмом месте Общество 21:25
Изменена дата проведения Гран-при Турции Формулы 1 Турция 21:13
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила спортсмена, завоевавшего очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх (ФОТО) Политика 20:47
В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ США 20:45
Турция с начала года сократила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 20:43
В Армении арестовывают военных, которые отказались воевать против Азербайджана Армения 20:24
Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" завтра поступит на вооружение ВС Турции Турция 20:23
Макрон заявил, что Франция сохранит военное присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом Европа 20:15
На борту самолета Москва - Геленджик не нашли взрывных устройств Россия 19:51
Ирак приобретет у Турции БПЛА "Bayraktar TB2" Турция 19:50
В Германии обсудили вклад Казахстана в глобальную безопасность Казахстан 19:34
В Грузии вырос индекс экспортных цен Бизнес 19:32
Туркменистан наращивает импорт турецкой химпродукции Турция 19:32
Иран увеличил импорт мебели и древесины из Турции Турция 19:26
Глава МИД Германии завтра посетит Турцию в рабочим визитом Турция 19:10
"Талибан" разместил дополнительные силы у аэропорта Кабула Другие страны 18:56
Джонсон и Меркель обсудили выработку общего подхода к отношениям с правительством талибов Европа 18:38
Борщ, котлеты по-киевски и вареники – дегустация в Баку блюд украинской кухни (ФОТО) Культура 18:04
Посольство Туркменистана опровергло информацию о т.н. "задержании граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство" Туркменистан 17:58
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным еще 2 месяца Общество 17:37
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Общество 17:29
В Баку масштабная дезинфекция охватила более 500 улиц (ФОТО) Общество 17:27
Гамид Гейдари установил мировой рекорд в Токио! Седьмое золото Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 17:27
В Азербайджане частные общежития могли бы решить проблему студентов с арендой жилья - эксперт Общество 17:02
Обнародованы средства на депозитах в банках Грузии Финансы 16:43
Концерт Эмина Агаларова в белоснежном шатре Sea Breeze Event Hall с COVID-паспортами и гастрономическими изысками (ФОТО) Звёздный мир 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:18
Военная прокуратура Азербайджана распространила информацию о самоубийстве военнослужащего Происшествия 16:13
В Азербайджане выявлен еще 4 241 случай заражения коронавирусом, вылечились 3 366 человек Общество 16:11
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших очередные золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020» Политика 16:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских спортсменов, одержавших победу на летних Паралимпийских играх (ФОТО) Политика 15:45
Запасы рыбы в Каспийском море сократились в сотни раз Общество 15:27
Эмин Агаларов открыл LANDAU School на территории Sea Breeze (ФОТО) Социум 15:15
В Туркменистане поддержат малый и средний бизнес в сфере разработки национального ПО Бизнес 15:04
Узбекистан получит второй компонент российской вакцины от COVID-19 в конце августа Узбекистан 14:55
Минфин Азербайджана разместит на аукционе среднесрочные гособлигации на 10 млн манатов Финансы 14:44
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 600 человек Общество 14:42
Талибы призвали жителей Кабула в течение недели сдать правительственные машины и оружие Другие страны 14:41
Азербайджан может в любое время ограничить движение транспорта на своей территории Политика 14:39
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 14:07
Гусейн Рагимли завоевал шестое золото для Азербайджана на Паралимпийских играх в Токио (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 13:37
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит запчасти к спецтехнике Тендеры 13:32
Азербайджан будет экспортировать переработанную кожу в Европу Экономика 13:30
Норвежский дизайнер представила в Турции коллекцию, посвященную исторической Победе Азербайджана (ФОТО) Стиль 13:21
В МИД Эстонии призвали Афганистан обеспечить работу миссии ООН в стране Европа 13:11
Посольство Азербайджана выразило соболезнования в связи с взрывами на территории воинской части в Казахстане Казахстан 13:10
Госналоговая служба Азербайджана приобретет запчасти для принтера Тендеры 13:09
Туркменистан ведет переговоры с датской компанией по строительству газохимического завода Энергетика 13:00
В России за сутки выявили более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом Россия 12:58
Макрон заявил, что ИГ остается угрозой и Франция привержена борьбе с ним Европа 12:55
Золото в Азербайджане подорожало на этой неделе (ОБЗОР) Финансы 12:53
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 12:51
В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVID-паспорт Общество 12:50
Новый рекорд паралимпийцев Азербайджана! Пятое золото в Токио завоевала Ханым Гусейнова (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 12:46
Всемирно известный фотограф Реза Дегати сделал публикацию в соцсети о загрязнении реки Охчучай (ФОТО) Общество 12:44
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла Общество 12:15
Лавров обсудит реализацию договоренностей по Карабаху с главой МИД Армении Россия 12:11
Обнародована сумма средств в Фонде YAŞAT Общество 12:07
Для путешествующих из Азербайджана в Россию вступают в силу новые правила въезда Общество 12:04
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 28 августа Узбекистан 12:04
Пожары в воинской части в Казахстане потушили Казахстан 12:03
Туркменистан намерен стать членом Международной исламской торгово-финансовой корпорации Туркменистан 11:52
Азербайджанская спортсменка Севда Велиева завоевала золото Паралимпийских игр в Токио (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 11:47
Президент Ильхам Алиев поздравил наших спортсменов, завоевавших золотые медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020» Политика 11:27
Обзор основных событий в нефтегазовом секторе Азербайджана за неделю Энергетика 11:25
Прошло 29 лет со дня геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев в селе Баллыгая (ФОТО) Политика 11:19
Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:08
Обзор основных событий в транспортном секторе Азербайджана за неделю Транспорт 10:53
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан сотрудничают в укреплении верховенства закона Кыргызстан 10:37
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 10:34
Манат на этой неделе подешевел к евро и турецкой лире (ОБЗОР) Финансы 10:21
Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники – Турал Гянджалиев Политика 10:19
Туркменский госконцерн закупит химпродукцию Тендеры 10:16
Назван экспорт зерновых в Азербайджан из двух областей России Экономика 09:59
Президент Казахстана объявил 29 августа Днем общенационального траура Казахстан 09:56
Казахстанская нефтяная компания закупит электродвигатели Тендеры 09:55
Число погибших при взрыве на юге Казахстана достигло 13 Казахстан 09:54
Азербайджан продолжает вносить вклад в международный мир и безопасность Политика 09:49
Президент Узбекистана направил соболезнования Джо Байдену Узбекистан 09:42
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 09:30
Пожар на территории Гызылагаджского заповедника потушен Происшествия 09:27
Узбекистан экспортировал шафран в Италию Бизнес 09:26
В Баку проводится очередная масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 09:05
НПЗ в Туркменистане перевыполнил план по производству полипропилена Туркменистан 09:00
Экспорт Ирана из Северного Хорасана увеличился на 88% за 4 месяца по сравнению с прошлым годом Иран 08:57
На Паралимпиаде в Токио выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 08:53
Президент США и премьер Израиля обсудили вопросы двустороннего сотрудничества США 08:38
За сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших коронавирусом Казахстан 08:25
Правовая база СЭЗ Алят будет способствовать росту прямых инвестиций - глава правления Экономика 08:00
В Низаминском районе Баку вспыхнул пожар (ФОТО) Происшествия 07:52
Министры обороны Турции и США провели телефонный разговор Турция 07:12
Власти Кубы эвакуировали более 10 тыс. человек из-за урагана Другие страны 07:02
Все новости