Посол России в Кабуле заявил, что ситуация вокруг Панджшера пока спокойная

Ситуация вокруг Панджшера пока спокойная, талибы считают, что там нужно мирное урегулирование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил посол РФ в Кабуле.

Между посольствами РФ и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан - посол РФ в Кабуле.