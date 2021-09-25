Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Другие страны 25 сентября 2021 21:49 (UTC+04:00)
Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Самолет с финансовым директором китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу на борту приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь на юге КНР.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Центральное телевидение Китая.

Мэн Ваньчжоу прибыла из Канады специальным чартерным рейсом. После пограничного контроля и всех формальностей ей придется сдать тест на коронавирус и пройти трехнедельный карантин. Трансляция приземления авиалайнера велась в прямом эфире.

Перед трапом самолета была выложена красная дорожка. В зале прибытия финдиректора встречают представители местных властей и жители с плакатами и транспарантами в руках, среди подбадривающих лозунгов: "Вы в одиночку устояли перед нападками американских империалистов, которые длились три года", "Горячо приветствуем возвращение Мэн Ваньчжоу в объятия родины!"

"Спустя более чем 1000 дней трудностей и лишений я наконец вернулась на родину. <...> Большое спасибо компетентным ведомствам, которые все это время отказывали мне всю возможную помощь, твердо отстаивая интересы и права китайских предприятий, граждан КНР", - заявила она, спустившись с самолета в красном платье с букетом в руках. Как подчеркнула Мэн Ваньчжоу, "только благодаря процветанию родной страны возможно стабильное развитие [национальных] компаний".

Финдиректор Huawei с декабря 2018 года находилась под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов в Канаде. В субботу она была отпущена и прибыла специальным рейсом в Китай.

Задержание Мэн Ваньчжоу
В пятницу суд Нью-Йорка одобрил сделку между финдиректором Huawei и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США, где Мэн Ваньчжоу были предъявлены обвинения в нарушении торговых санкций против Ирана. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Ожидается, что это позволит отложить рассмотрение дела, после чего с нее будут сняты обвинения при условии соблюдения договоренностей.

Затем Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Согласно вердикту, против финдиректора больше не действуют ограничения, она может покинуть Канаду. Сразу после этого она вылетела в Китай.

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