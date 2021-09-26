Cаммит G20 по Афганистану планируется на 28 сентября

Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Ранее премьер-министр председательствующей в G20 Италии Марио Драги заявил, что саммит объединения по Афганистану планируется провести после недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.