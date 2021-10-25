Лидер Судана объявил о введении ЧП и роспуске Суверенного совета и кабмина

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в понедельник о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства. Он выступил с обращением к нации через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Генерал объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.

Кроме того, аль-Бурхан пообещал суданцам провести парламентские выборы и создать новое независимое правительство.

Глава Судана назвал произошедшее в стране "ответом армии на молодежную революцию".

Лидер Судана объявил чрезвычайное положение в ряде районов страны.

Лидер Судана аль-Бурхан приостановил действие ряда статей переходной конституционной декларации - заявление.