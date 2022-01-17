В Южной Корее полагают, что КНДР запустила одновременно две баллистические ракеты
КНДР в понедельник произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, запуск был произведен из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Других подробностей КНШ пока не приводит.
Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала года.
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