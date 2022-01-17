В Южной Корее полагают, что КНДР запустила одновременно две баллистические ракеты

КНДР в понедельник произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск был произведен из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Других подробностей КНШ пока не приводит.

Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала года.