Японские сейсмологи предупредили о возможных новых сильных землетрясениях в ближайшие дни

Новые сильные землетрясения могут произойти в Японии в ближайшую неделю. С таким предупреждением в субботу выступило национальное метеорологическое управление страны после землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло на юго-западе Японии минувшей ночью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что наибольшая вероятность нового сильного землетрясения существует в ближайшие два-три дня. Местных жителей призывают к бдительности и осторожности.

По последним данным, более 10 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло в ночь на субботу на юго-западе Японии. Пострадавшие были зафиксированы в префектурах Фукуока, Миядзами, Сага, Кумамото и Оита - речь идет о получивших ушибы и другие легкие травмы людях, угрозы ух жизням нет.

Землетрясение произошло в районе префектур Миядзаки и Оита на юго-западе страны. Угрозы цунами в результате подземных толчков объявлено не было. Землетрясение не вызвало каких-либо нештатных ситуаций на местных АЭС.