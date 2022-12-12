Аэропорт Гватемалы приостановил работу из-за извержения вулкана Фуэго

Международный аэропорт La Aurora в Гватемале в воскресенье временно прекратил работу из-за извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщило в обнародованном заявлении Главное управление гражданской авиации республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за вулканической активности и присутствия пепла в районе взлетно-посадочной полосы <...> выполнение операций в аэропорту было приостановлено <...>", - говорится в документе. Аэропорт расположен примерно в 40 км от вулкана, который в очередной раз начал извергаться в ночь на воскресенье. Процесс сопровождается выбросами пепла на высоту до 6 км, а также образованием потоков лавы. Сведений о пострадавших среди населения не поступало, эвакуация в потенциально уязвимых районах пока не проводилась.

Фуэго, достигающий высоты около 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. Его извержение в июне 2018 года привело, по разным оценкам, к гибели от 300 до более чем 400 человек. Последствия самого мощного с 1974 года всплеска активности Фуэго затронули более 1,7 млн гватемальцев и причинили значительный материальный ущерб. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, были объявлены непригодными для дальнейшего проживания.