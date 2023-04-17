В Каруидзаве главы МИД стран G7 приступили к основной части переговоров

Первая сессия переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) открылась в понедельник в Каруидзаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно отвергаем любые попытки одностороннего силового изменения статус-кво. И мы продемонстрируем миру готовность G7 поддерживать международный порядок, основанный на главенстве закона", - отметил во вступительном слове председательствующий на встрече глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Глава японского внешнеполитического ведомства также в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине.

Ожидается, что в ходе этой части переговоров министры G7 обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Всего в ближайшие два дня министры иностранных дел "семерки" проведут шесть отдельных сессий, однако официально их темы и повестка не оглашались. Ожидается, что основными темами обсуждения станут положение дел на Украине и взаимоотношения с Китаем на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Стороны также намерены обсудить обстановку на Ближнем Востоке. По итогам переговоров, которые продлятся до 18 апреля, ожидается принятие совместного заявления. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, Япония выступает за ужесточение формулировок в части про КНДР на фоне участившихся ракетных пусков Пхеньяна.

В преддверии встречи в Каруидзаве глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси неоднократно подчеркивал, что главы внешнеполитических ведомств намереваются продемонстрировать единство своих рядов и подтвердить основные позиции по сотрудничеству как в рамках объединения, так и между G7 и международным сообществом.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Встреча глав МИД "семерки" проходит с 16 по 18 апреля в курортном городе Каруидзава в горах префектуры Нагано.