Умеров может перезагрузить работу минобороны - Зеленский

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров может перезагрузить работу оборонного ведомства.

Как сообщает Trend, об этом глава Украины сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны привлечен к переговорам по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты", - отметил Зеленский.

По убеждению президента, Умеров "может перезагрузить работу Министерства обороны".