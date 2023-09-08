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Умеров может перезагрузить работу минобороны - Зеленский

Другие страны Материалы 8 сентября 2023 02:06 (UTC +04:00)
Умеров может перезагрузить работу минобороны - Зеленский

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров может перезагрузить работу оборонного ведомства.

Как сообщает Trend, об этом глава Украины сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны привлечен к переговорам по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты", - отметил Зеленский.

По убеждению президента, Умеров "может перезагрузить работу Министерства обороны".

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