При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб один человек

2 августа 2017 05:18 (UTC+04:00)

Один человек стал жертвой пожара в жилом доме на улице Наташи Ковшовой на западе Москвы, сообщает ГУ МЧС столицы, передает РИА Новости.

"Поступило сообщение о загорании в жилом доме по адресу улицу Наташи Ковшовой, дом 17. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения… принятыми мерами в 01 час 29 минут загорание было ликвидировано, в ходе тушения загорания из соседних квартир было спасено два человека", - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате загорания один человек погиб

Azernews Newspaper
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