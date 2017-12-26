В Петербурге водитель иномарки напал с ножом на водителя автобуса с детьми

26 декабря 2017 00:45 (UTC+04:00)

Полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной прямо на глазах у его маленьких пассажиров. После инцидента детей доставили в администрацию Невского района, решается вопрос о том, как их развезти по домам.

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