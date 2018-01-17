МИД России призвал бережно относиться к соглашению по Ирану

17 января 2018 12:02 (UTC+04:00)

Россия призывает бережно относиться к соглашению по иранской ядерной программе, заявляет российское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

"Следует бережно относиться к наработанному позитиву по таким важным вопросам, как реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном. При этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что подобное продление президент подписал "в последний раз". Трамп также потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, он назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

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