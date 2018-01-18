У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

18 января 2018 05:20 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие произошло в Кроноцком заливе. Эпицентр находился на глубине порядка 52 километров в 157 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,8", - сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС отмечают, что в населённых пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Тихом океане в районе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 07:57
В Кыргызстане произошло землетрясение
Кыргызстан 17 января 11:40
На Тайване произошло сильное землетрясение
Другие страны 17 января 11:06
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 4,5
Другие страны 17 января 06:13
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 16 января 17:54
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5
Другие страны 16 января 00:41
Число пострадавших при землетрясении в Перу превысило 100 человек
Другие страны 15 января 23:08
В Португалии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Европа 15 января 17:15
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,1
Другие страны 14 января 21:19
Число погибших от землетрясения в Перу увеличилось до двух (ОБНОВЛЕНО)
В мире 14 января 17:26
У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 14 января 14:28
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6
Турция 14 января 02:30
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество 13 января 22:19
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 11 января 23:40
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9
Общество 11 января 08:29
В Лерикском районе произошло землетрясение
Происшествия 11 января 08:16
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество 11 января 01:45
В Карибском море произошло мощное землетрясение
В мире 10 января 07:10