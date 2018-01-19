Лавров в Нью-Йорке встретился с постпредом Сирии при ООН

19 января 2018 21:19 (UTC+04:00)

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с постоянным представителем Сирии при ООН Башаром Джаафари. Беседа состоялась на полях мероприятий СБ ООН высокого уровня, передает ТАСС.

Лавров и Джаафари обменялись рукопожатием, далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Российский министр 18-19 января в Нью-Йорке принял участие в двух заседаниях СБ ООН - по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения и по безопасности в Афганистане и Центральной Азии. У главы дипведомства также состоялся ряд двусторонних встреч, в частности с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами МИД Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Кувейта.

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