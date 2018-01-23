Полицейские за взятку отпустили разбойников, которые ехали грабить магазин

23 января 2018 01:01 (UTC+04:00)

Двух полицейских в Подмосковье обвинили в том, что они в ноябре прошлого года остановили для проверки машину без номеров, в которой обнаружили предметы для совершения преступления, но за вознаграждение отпустили злоумышленников, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, передает РИА Новости.

По данным следствия, в результате четверо мужчин проследовали в Балашиху, где совершили разбойное нападение на продуктовый магазин.

Врадий рассказала, что инцидент произошел 9 ноября 2017 года: двое обвиняемых - инспектора патрульно-постовой службы Королева обнаружили автомашину "ВАЗ-2170" без регистрационных знаков, в которой находились четверо мужчин.

"При досмотре сотрудники обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз, перчатки. Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, мер к задержанию и доставлению не приняли, в дежурную часть не сообщили", - сказала Врадий.

Вместо этого, установило следствие, полицейские потребовали передать им 100 тысяч рублей и два мобильных телефона. Получив от указанных лиц денежную сумму 55 тысяч рублей, сотрудники полиции вернули им документы и ключи от машины, и разрешили проследовать им дальше, добавила Врадий.


По ее словам, сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), они арестованы судом.

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