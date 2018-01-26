Названа возможная причина ЧП с пропавшим в Японском море судном

26 января 2018 07:20 (UTC+04:00)

Чрезвычайное происшествие с пропавшим рыболовецким судном в Японском море могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лёд, сообщил РИА Новости в пятницу источник в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

"Есть предположение, что на борту судна находились все крабовые ловушки (судно шло со сдачи краба в Южной Корее), это десять крабовых порядков по 120-150 ловушек каждый. Все они пустые и на устойчивость судна, конечно, не влияют, однако, часто бывает, что ими заставлена вся палуба", - сказал собеседник агентства, добавив, что если судно обледенело, что наиболее вероятно, ловушки мешали обкалывать лёд.

Он пояснил, суда, ведущие добычу краба, не могут оставлять ловушки в месте промысла, поэтому должны везти их с собой.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого, по данным МЧС, был 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту - 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Ночью на месте работало спасательное судно Fesco "Диомид". В четверг днем акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.

Сообщалось также, что в составе экипажа - уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Свердловской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".

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