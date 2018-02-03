МЧС рассказало о поисках пропавшего в Японском море судна "Восток"

Свыше 97 тысяч квадратных километров акватории обследовано с начала поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", в субботу работы в районе продолжены, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, передает РИА Новости.



Ранее активная фаза поисков была остановлена, но МЧС приняло решение продолжить искать судно с помощью авиации.

"С нарастающим итогом было обследовано авиацией МЧС России – 74 245 квадратных километров, судами 22943 – квадратных километров", — говорится в сообщении.

В субботу утром на поиски вновь вылетели два самолета МЧС Бе-200, также "Восток" ищут мимо проходящие суда.



Напомним, 25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек.

Отметим, что среди членов экипажа пропавшего судна двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения.

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