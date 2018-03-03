Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса

3 марта 2018 14:33 (UTC+04:00)

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, говорится в сообщении Роскосмоса, передает РИА Новости.

"Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны", — отмечается в сообщении.

Подписи под документом подставили генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У Яньхуа.

Кроме того, партнеры договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу, выразив готовность при необходимости привлекать к работам научные и промышленные организации и компании России и Китая.

Взаимодействие России и Китая в области исследования космического пространства в мирных целях динамично развивается. Так, 25 июня 2016 года подписано соглашение между правительством России и правительством КНР о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры, а 18 декабря 2017 года документ вступил в силу.

Кроме того, в ноябре 2017 года в рамках 22-й встречи глав правительств России и Китая госкорпорация "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018 — 2022 годы, включающую 6 разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применения; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов; и другие темы. Сотрудничающие организации обеих сторон приступили к реализации проектов в рамках указанной программы.

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Azernews Newspaper
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