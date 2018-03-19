Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%

Явка избирателей на президентских выборах составила около 67%, эти данные получены в результате обработки более 95% протоколов, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, пишет Интерфакс.

"Сейчас, по факту обработки более 95% протоколов, явка составила около 67%", - сказал Булаев.

Таким образом, явка уже превысила показатель прошлых президентских выборов 2012 года, когда она составила 65,3%.

"Итоговая протокольная явка будет озвучена утром", - добавил Булаев.

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