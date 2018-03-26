Глава МИД КНДР планирует посетить Россию

26 марта 2018 11:35 (UTC+04:00)

Визит министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Россию прорабатывается, может состояться во второй половине апреля. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в российском дипведомстве.

"Визит главы МИД КНДР в Москву прорабатывается, - сказал он. - Есть вероятность, что он состоится в середине апреля".

Собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос, отметил, что детали программы предстоящего визита министра будут уточнены.

Предыдущая встреча глав МИД РФ и КНДР состоялась в августе прошлого года на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

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