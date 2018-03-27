Захарова: Россия обещает США и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов

Москва даст адекватный ответ на решение Вашингтона и ряда стран Запада выслать российских дипломатов. Об этом заявила во вторник журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза, - указала дипломат. - Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства [в Сиэтле]".

Захарова подчеркнула, что Великобритания до сих пор не предоставила России информацию по делу об отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу, - указала дипломат. - На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось".

"Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что ничего, кроме политических лозунгов, в них нет", - отметила Захарова.

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