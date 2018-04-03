Россия может расширить список турецких поставщиков помидоров

3 апреля 2018 16:04 (UTC+04:00)

Россия готова рассмотреть расширение списка поставщиков томатов из Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор во вторник.

"Россельхознадзор предложил министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты", — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что российская сторона отправила турецким коллегам "программу визита делегации специалистов Россельхознадзора для ознакомления с системой производства томатов на указанных предприятиях".

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