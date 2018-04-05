В Тюмени ликвидировали крупный пожар в магазине игрушек

Тюменский магазин игрушек, горевший на площади свыше 3 тысяч квадратных метров, потушен, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в областном центре в 00.15 местного времени - на улице Кремлевской вспыхнул одноэтажный магазин детских игрушек Rich Family. Его кровля обвалилась. Общая площадь пожара составила больше 3 тысяч квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

"Открытое горение было ликвидировано в 03.55 по местному времени. Сейчас ведется проливка конструкций и разбор завалов", - сказал он, уточнив, что пожарные дознаватели смогут начать работу по установлению причин возгорания позже.

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