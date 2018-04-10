Московская биржа планирует запустить торги иностранными акциями

10 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

Московская биржа планирует в третьем квартале текущего года запустить торги иностранными акциями, сообщил журналистам глава торговой площадки Александр Афанасьев, передает РИА Новости.

"Мы хотим обеспечить российским участникам рынка и инвесторам, в том числе как одну из альтернатив, возможность, коль скоро она разрешена законодательством, торговать глобальными продуктами, используя привычный механизм Московской биржи", — сказал он в кулуарах Биржевого форума.

По его словам, биржу интересуют не только иностранные акции, потому что существует еще ряд продуктов, которые по определению ликвидней на других рынках.

"Планируется [запустить торги] в третьем квартале, это все события этого года. Начнем с наиболее ликвидных бумаг, скорее это будут наиболее ликвидные акции глобального рынка. Наверное, для этого мы продлим вечернюю торговую сессию", — сказал он.

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