В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

11 апреля 2018 20:37 (UTC+04:00)

Автобус с российскими журналистами, которые возвращались из Восточной Гуты, подвергся обстрелу, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

"Одиннадцатого апреля около 18.20 (мск) автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", — говорится в заявлении.

В военном ведомстве сообщили, что в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — подчеркнули в Минобороны.

В настоящее время пострадавшие журналисты эвакуируются в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения, добавили в военном ведомстве.

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