Владимир Путин: Атака западных стран помешала расследованию ОЗХО в Сирии

14 апреля 2018 12:18 (UTC+04:00)

Группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — говорится в заявлении.

По словам Путина, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

"Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — добавляется в заявлении.

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