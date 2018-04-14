Захарова назвала удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе

Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии — страшный удар по переговорному процессу, который оказал поддержку боевикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Это, по большому счету, крест на переговорном процессе, который может быть поставлен. Эта акция дала мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все правильно. И та провокация, которая была осуществлена с якобы применением Дамаском химоружия, за ней, конечно, стояли экстремисты и боевики на земле, получается, поддержана странами, которые нанесли удар", — сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это "колоссальный фактор воодушевления террористов и боевиков на земле". "И, к сожалению, это может стать принципиальным для того самого мирного переговорного процесса, который был запущен и который в этом году получил свое развитие", — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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