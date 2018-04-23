Лавров прокомментировал призывы Макрона к США не выводить войска из Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "колониальной позицией" призывы президента Франции Эммануэля Макрона к США не выводить войска из Сирии даже после уничтожения всех террористов, говорится в сообщении российского МИД, передает РИА Новости.

"Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги. Я слышал, что совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории это страны…. Это уже какая-то колониальная позиция", — заявил Лавров на полях официального визита в Китай.

Он отметил, что Москва будет прояснять у французских партнеров, что они конкретно имели в виду.

Ранее президент Макрон заявил, что Франция и их союзники должны остаться в Сирии и после разгрома террористической организации "Исламское государство", чтобы не допустить усиления там влияния Ирана и чтобы "строить новую Сирию".

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