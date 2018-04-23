МИД РФ: США мешают ядерному нераспространению

23 апреля 2018 20:24 (UTC+04:00)

Разработка новых российских вооружений — это обычный процесс, Россия была вынуждена реагировать на обострение ситуации в мире, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Никому Россия ничем не угрожает. Развитие арсеналов — это обычный процесс для обычного государства. Мы были вынуждены реагировать на обострение ситуации в мире", — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что именно действия США угрожают целостности Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Что реально угрожает ДНЯО и многим другим договоренностям — это упорное нежелание американцев выполнять статьи 1 и 2 (ДНЯО) и продолжение так называемых nuclear sharing, когда США по существу заставляют неядерные государства НАТО участвовать в тренировках по отработке ядерных ударов по России", — сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в понедельник на подготовительной конференции по ДНЯО, заявил, что модернизация РФ своих арсеналов представляет угрозу для ее соседей и нарушает обязательства страны в рамках контроля над вооружениями.

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