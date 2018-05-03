Россия осудила нападение на штаб избирательной комиссии в Ливии

Москва осуждает нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии, выражает соболезнования семьям погибших, сообщило министерство иностранных дел России, передает РИА Новости.

"Решительно осуждаем эту преступную акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении министерства.

Российское ведомство уверено, что подобные вылазки террористов не смогут остановить политический процесс в Ливии, включая подготовку и проведение всеобщих выборов.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сообщил МИД.

Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи. Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение.

МИД РФ отмечает, что, по последним данным, число жертв теракта составляет 16 человек, 19 получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.