Блокировка Telegram вызвала неполадки в работе 400 интернет-ресурсов

Нештатная работа 400 интернет-ресурсов была связана с блокировкой Telegram, говорится в сообщении Роскомнадзора, передает РИА Новости.

"Из поступивших на сегодняшний день на "горячую линию" Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что остальные несколько десятков тысяч обращений на "горячую линию" - либо откровенный спам, либо письма без какой-либо конкретики. Ведомство также указало, что совместно с РОЦИТ проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда о блокировке мессенджера. "Принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность", - говорится в сообщении.

РКН 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, РКН начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. РКН открыл "горячую линию" для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.

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