Лавров призвал оперативно определить шаги по сохранению СВПД

Россия выступает за проведение консультаций для оперативного определения шагов, которые бы позволили сохранить соглашение по иранской ядерной программе, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ, важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами", — заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Массом.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.