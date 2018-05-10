Лавров призвал оперативно определить шаги по сохранению СВПД

10 мая 2018 15:27 (UTC+04:00)

Россия выступает за проведение консультаций для оперативного определения шагов, которые бы позволили сохранить соглашение по иранской ядерной программе, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ, важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами", — заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Массом.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между Тегераном и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах по ней.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Тереза Мэй в совместном заявлении призвали США избегать действий, которые могут помешать выполнению соглашения с Ираном другими сторонами сделки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лавров: Отмена санкций СБ ООН против Ирана не подлежит пересмотру
Россия 16:07
Россия попросила Германию поделиться данными по "делу Скрипалей"
Россия 16:05
Москва будет добиваться, чтобы санкции США против Ирана не разрушили СВПД
Россия 16:02
Лавров: Россия заинтересована в крепком Евросоюзе
Россия 16:02
Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД
Арабские страны 16:02
Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Европа 15:55
Глава МИД Германии призвал сохранить иранскую ядерную сделку
Ядерная программа 15:51
Еврокомиссар выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
Европа 14:38
В МИД РФ предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану
Россия 14:13
Глава МИД ФРГ считает, что без России невозможно найти решение сирийского конфликта
Европа 13:46
ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии
Европа 13:44
В Иране заявили о непричастности к удару по Израилю
Политика 13:40
В Бельгии оценили последствия выхода США из соглашения с Ираном для бизнеса
Европа 13:37
Россия выступила за подписание конвенции по Каспию в августе
Россия 13:09
Минобороны РФ сообщило об отражении израильской атаки ПВО Сирии
Россия 12:54
Путин, Абэ, Макрон и Лагард обсудят экономику доверия на пленарном заседании ПМЭФ-2018
Россия 12:18
Россия обеспокоена эскалацией между Ираном и Израилем
Россия 12:14
В Астане прошел второй Казахстанско-российский экспертный форум
Казахстан 11:52