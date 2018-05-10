В МИД РФ напомнили позицию МАГАТЭ по иранской ядерной сделке

10 мая 2018 20:31 (UTC+04:00)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксирует отсутствие оснований подозревать Тегеран в том, что он занимается чем-то помимо мирной ядерной деятельности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В четверг Рябков провел консультации в Тегеране с замглавы иранского МИД Аббасом Аракчи.

"Мы также рассмотрели проблематику работы МАГАТЭ в Иране. Она имеет существенное значение с точки зрения обеспечения уверенности международного сообщества в мирном характере программы. Мы слышим обвинения из США в адрес Ирана в том, что якобы возникают какие-то новые обстоятельства в этом смысле, но мы считаем, что единственным авторитетным органом, международно признанным органом, который может делать на данный счет заключения, является МАГАТЭ. И МАГАТЭ все последние годы фиксирует безупречное сотрудничество Ирана и отсутствие каких-либо оснований подозревать его в том, что он занимается чем-то помимо мирной ядерной деятельности", — сказал Рябков.

По его словам, "сама эта мирная ядерная деятельность поставлена под очень серьезные ограничители, заложенные в Совместный всеобъемлющий план действий".

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