Россия надеется возобновить с США диалог по стратегической стабильности

28 июня 2018 12:36 (UTC+04:00)

Москва рассчитывает возобновить диалог с США по стратегической стабильности и направила в Вашингтон свои предложения по времени проведения нового раунда, ожидает ответа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Наш диалог с США по стратегической стабильности, включая всю совокупность факторов, влияющих на ситуацию в этой сфере, то есть и стратегические наступательные вооружения, и ПРО, и высокоточные системы межконтинентальной дальности в обычном оснащении, перспектива появления оружия в космосе, ситуация с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и так далее, то такой диалог по этому комплексу вопросов мы возобновим", — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "российская сторона предложила американским коллегам конкретные временные рамки, когда следующий раунд такого диалога, после затянувшейся с сентября прошлого года паузы, мог бы состояться".

"Мы предложили и ждём ответа от американцев", — добавил Рябков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
Россия 14:19
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 13:00
Китай приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа
Китай 12:40
В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными
Европа 12:18
Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД
Политика 11:38
Россия и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео
Россия 11:03
Трамп проведет переговоры с премьером Италии
США 10:57
США сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее
США 10:50
Беларусь и Гана намерены развивать договорно-правовую базу
Беларусь 09:38
Минкоммерции КНР: США могут сократить торговый дефицит за счет экспорта новинок и услуг
США 09:24
В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США
Другие страны 09:22
Армия США получит новую ракету класса "воздух-земля"
США 09:18
Трамп примет в Белом доме премьера Италии
В мире 05:46
Трамп верит, что возвращение России в G7 неизбежно, заявил Помпео
США 00:59
Политика Трампа оставляет США в изоляции, заявил вице-президент Ирана
Иран 27 июня 22:31
Избран новый председатель Федерации турецко-американских ассоциаций
Политика 27 июня 20:07
Достигнута договоренность по встрече Путина и Трампа
Россия 27 июня 18:25
Минфин США отозвал лицензии на экспорт в Иран воздушных судов
США 27 июня 18:16