Лавров в Вене подтвердит готовность России содействовать реализации СВПД

5 июля 2018 16:48 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе министерской встречи "пятерки" и Ирана по иранскому атому в Вене подтвердит готовность Москвы содействовать реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Со своей стороны подтверждаем готовность выполнять обязательства Российской Федерации, пока это делают остальные участники, и предпримем все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД. Намерены продолжать развитие торгово-экономического взаимодействия с Ираном, будем защищать наше сотрудничество с Ираном от воздействия экстерриториальных санкций. Необходимые для этого механизмы у нас имеются", — сказала она на брифинге.

Встреча "пятерки" посредников и Ирана пройдет в Вене 6 июля. Как заявила ранее дипслужба ЕС, ее целью является согласование дальнейшего пути обеспечения выполнения СВПД во всех его аспектах после выхода США из соглашения. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил накануне, что на встрече необходимо выработать консолидированную позицию, проанализировать ситуацию вокруг СВПД и защитить эту договоренность от развала.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого сняло с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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