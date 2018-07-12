В России под Волгоградом пожарные пятые сутки не могут потушить пожар в здании

12 июля 2018 23:36 (UTC+04:00)

Административное здание на стадионе под Волгоградом продолжает дымиться пятые сутки, вечером в четверг 12 июля строение снова загорелось, сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в городе Волжский Волгоградской области в воскресенье вечером загорелось административное здание на городском стадионе. В тот же день пожарные потушили огонь. Жертв и пострадавших нет. Строение продолжает тлеть на протяжении пяти дней, и сегодня огонь вновь разгорелся на первом этаже. По информации администрации Волжского, построенное в 50-х годах здание имеет деревянные перекрытия, чем и обусловлены сложности с тушением.

"Глава Волжского Игорь Воронин провёл встречу с первостроителями, на которой обсудили технические характеристики здания. По словам первостроителя Александра Рожнова, после обрушения крыши вентиляционные трубы создают постоянные воздушные потоки, подпитывая кислородом тлеющие обломки. Именно поэтому, несмотря на проливку здания, продолжается тление конструкций и периодически возникают новые возгорания", — сообщается на сайте администрации города.

По данным администрации Волжского, здание накренилось и есть опасность его обрушения, поэтому пожарные не могут работать внутри.

Как уточнили в МЧС региона, здание в случае возникновения новых очагов возгорания снова заливают водой. "Очаги возгорания появляются в связи с усилением ветра, в этом случае пребывают пожарные подразделения и ликвидируют их", — сообщили в ведомстве.

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