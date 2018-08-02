Лавров обсудил экономическое сотрудничество с главной МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с южнокорейской коллегой Кан Гён Хва активизацию торгово-экономического сотрудничества, в том числе с участием КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в формате Россия-Республика Корея-КНДР, и взаимодействия в других практических областях в контексте договоренностей, достигнутых в ходе российско-корейского саммита в Москве 22 июня", — говорится в сообщении ведомства.

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